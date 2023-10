Guerre Israël-Hamas : fortement divisée après la position de LFI, le week-end pourrait être décisif pour la Nupes

Les heures de la Nupes sont-elles comptées ? La guerre entre Israël et le Hamas semble avoir creusé un peu plus les fractures entre les alliés de gauche, peut-être même jusqu'à la rupture. Ce week-end, les communistes et les socialistes doivent discuter de la poursuite de leur engagement au sein de l'union, créée avant les élections législatives de 2022 entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste français et Europe Ecologie-Les Verts.