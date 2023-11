Guerre Israël-Hamas : pour François Hollande, les positions de Jean-Luc Mélenchon "alimentent la machine infernale"

Sur LCI, François Hollande a également mis la pression sur les députés Insoumis qui s’opposent à Jean-Luc Mélenchon en interne et qui ont pris leurs distances avec lui sur le conflit entre Israël et le Hamas. "Ceux qui ont critiqué dans ce groupe, à juste raison, la position de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi restent-ils ? Il y a un moment un principe de cohérence : on ne peut pas se désolidariser de Jean-Luc Mélenchon tout en restant dans son groupe", a affirmé l’ex-chef de l’État.