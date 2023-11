Massacres du Hamas : les députés français "meurtris" et "choqués" par la diffusion des images à l'Assemblée

Le film de l'armée israélienne montrant les massacres du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier a été projeté à l'Assemblée nationale mardi après-midi. À la sortie de la projection, les députés ont exprimé leur "effroi" et leur "horreur".

Mathieu Lefèvre, l'élu à l'origine de la diffusion à l'Assemblée nationale, mardi 14 novembre après-midi, des images des massacres du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, "redoutait" de "s'y confronter". À l'issue de la séance de diffusion, plusieurs députés ont fait part de leur "horreur" et de leur "effroi" face aux images montrant pendant 43 minutes et sans filtre les crimes des terroristes du Hamas. "Je crois que ceux qui ont vu cette vidéo ne pourront plus, pendant un long moment, dormir en paix", a reconnu l'élu du Val-de-Marne, président du groupe d'amitié France-Israël, décrivant les faits comme "une atteinte à l'humanité toute entière".

"On sort de ce film complètement bouleversé, choqué, meurtri, écœuré", a dit à RTL le député Renaissance Jean Terlier. "Je crois qu'on est sur quelque chose qui est assez indescriptible et qui laisse évidemment beaucoup d'images terribles", a-t-il ajouté, se rappelant notamment de "terroristes du Hamas se réjoui[ssant] devant des corps inertes, devant des corps calcinés, des tentatives de décapitation avec des outils de jardinage". Il a relaté un visionnage "dans le calme" et une centaine de députés qui à la fin sont sortis "en regardant leurs pieds, en évitant d'échanger des regards".

Le président des Républicains, Éric Ciotti, a dit avoir "dû détourner le regard" face à l'horreur de certains passages, et le député des Français de l'étranger apparenté LR, Meyer Habib, est sorti en pleurs de la projection. "Ce sont les images de la Shoah", a constaté Émilie Bonnivard (LR), choquée par ces images retranscrivant la "joie" des membres du Hamas. "Je ne regrette pas du tout [d'y être allée]. Notre rôle, comme député, c'est de témoigner de la vérité de ces images et de dire que dans ce conflit, on n'est pas dans une guerre avec un peuple contre un autre. On est dans un acte terroriste qui est heureux de détruire l'autre, qui le fait avec joie", a-t-elle dit au du Figaro.

"On est bouleversé, écœuré, dégouté" par trois quarts d'heure d'images "de corps qui tombent, qui sont abattus", a réagi le député LFI Aymeric Caron sur BFMTV. Son collègue David Guiraud a qualifié des images d'une "violence extrême" et s'est fendu d'un mea culpa après avoir été accusé de relativiser les crimes du Hamas du 7 octobre, et créé la polémique le week-end dernier. "Dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté, donc je suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur", "je n'oublierai jamais de respecter tous les morts", a-t-il déclaré.

Une projection qui divise

Toutefois, la diffusion de ce film au sein de l'Assemblée a divisé, et peu d'élus de gauche étaient présents à la projection. "Je ne veux pas que nous rentrions dans un rapport émotionnel à cette actualité terrible. Je n'ai pas de problème avec les faits (…), je connais leur horreur", mais "je ne veux pas aujourd'hui aller voir ces images-là pour demain aller voir les images d'un enfant qui meurt à Gaza et être dans une situation où selon les heures je suis ou Israélien ou Palestinien", avait justifié le patron du PS, Olivier Faure, au micro de TF1info. "C'est le Hamas qui a tourné ces images. Ça fait partie de la volonté de propagande du Hamas que ces images soient diffusées et circulent. Est-ce qu'on a envie de faire le jeu de cette organisation ?", a dit aussi Antoine Léaument (LFI).

"Je ne sais pas si nous aurions dû les voir, je n'en suis pas sûr, je ne sais pas si cela va apporter quelque chose au débat que nous devons avoir à l'Assemblée", s'est d'ailleurs demandé Aymeric Caron à l'issue de la projection.