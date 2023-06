Guerre en Ukraine : Macron accuse la Russie d'être "l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle"

"La Russie s'est mise, de son propre chef, dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, et de redevenir, au fond, l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine", a-t-il fustigé. "C'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique, au travers de milices privées qui viennent faire de la prédation et des exactions sur les populations civiles", citant notamment Wagner.

Des propos qui n'empêchent pas le président de la République de laisser la porte ouverte à une discussion téléphonique avec Vladimir Poutine. Si le président russe l'appelle, "bien sûr, je décroche", affirme Emmanuel Macron. "Mais je n'ai pas de raison de l'appeler aujourd'hui", tempère-t-il. "Il y a une contre-offensive ukrainienne. Le temps viendra, je l'espère, de négociations aux conditions de l'Ukraine. Par contre, s'il m'appelle pour proposer quelque chose, je prendrai. La France a toujours été une puissance facilitatrice et de médiation."