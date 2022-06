Emmanuel Macron en déplacement en Roumanie et en Moldavie

Puis, il se rendra en Moldavie, qui a déposé le 3 mars sa candidature pour intégrer l'Union européenne, où il sera reçu par la présidente Maia Sandu. Il exprimera le "soutien (de la France) de la manière la plus directe possible" à cette ancienne République soviétique, particulièrement affectée par l'invasion russe de l'Ukraine, avec qui elle dispose d'une frontière commune. Pour cela, la France aide financièrement et matériellement la Moldavie, qui fait preuve d'une "solidarité exceptionnelle" dans l'accueil des réfugiés ukrainiens : plus de 480.000 s'y sont rendus et 80.000 y sont toujours.

Enfin, le doute persiste sur une visite du président en Ukraine, où il pourrait se rendre en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi. L'information n'a pas été confirmée par l'Élysée, qui précise que "rien n'est acté" à ce stade. Elle aurait d'autant plus d'importance que la France assure actuellement et jusqu'à fin juin la présidence tournante de l'Union européenne.