Emmanuel Macron invité exceptionnel du JT de 20H de TF1 ce jeudi, depuis Kiev

Le président de la République évoquera sa visite en Ukraine, où il est arrivé ce jeudi matin en train, en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi. Ils doivent réaffirmer le soutien matériel et militaire des Européens à l'Ukraine, et la conforter dans ses aspirations à entrer dans l'Union européenne face à l'agression russe.

"Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", avait déclaré le président français, qui a visité mercredi une base de l'Otan en Roumanie.