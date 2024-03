Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron réaffirme que "des opérations sur le terrain" pourraient voir le jour

Emmanuel Macron a réaffirmé, dans un entretien au "Parisien", que des opérations au sol en Ukraine seraient peut-être nécessaires "à un moment donné". "Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios", a prévenu le président français.

Emmanuel Macron persiste et signe. Le président français a réaffirmé dans Le Parisien que des opérations au sol menées en Ukraine par les Occidentaux seraient peut-être nécessaires à l'avenir.

"Peut-être qu'à un moment donné - je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative - il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes", a-t-il déclaré dans un entretien publié ce samedi soir par nos confrères et réalisé vendredi. "La force de la France, c'est que nous pouvons le faire", a-t-il ajouté. Interrogé sur d'éventuels scénarios militaires que l'état-major préparerait, Emmanuel Macron assure : "Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Ce serait une erreur, une faute, de ne pas le faire. Je suis d’ailleurs persuadé que dans certains de ces scénarios, chacun, qui le peut avec son modèle, prendrait ses responsabilités".

Le président français a accordé cet entretien vendredi, à son retour de Berlin. Lors d'un sommet tripartite avec la Pologne et l'Allemagne, les alliés avaient affiché leur "unité" sur l’aide à l’Ukraine, après des semaines de vives tensions sur la stratégie à adopter face à Moscou. "Aujourd'hui plus que jamais, notre unité fait notre force et surtout nos trois États, l'Allemagne, la Pologne et la France, portent une responsabilité particulière", a déclaré le chancelier allemand. "Nous allons notamment acheter encore plus d'armes pour l'Ukraine, et ce sur l'ensemble du marché mondial", s'est-il félicité à l'issue de la réunion.

Les trois pays sont "unis, déterminés" et "résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout", lui a fait écho le président français. "Nous continuerons comme nous l'avons fait depuis le premier jour à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade", avait-il ajouté devant la presse, comme pour rassurer ses alliés après ses propos qui avaient semé le trouble, fin février, sur la possibilité d'envoyer à l'avenir des troupes en Ukraine. Olaf Scholz a d'ailleurs catégoriquement rejeté l'éventualité d'envoyer des militaires sur le sol ukrainien.