Ukraine : "Les Russes ne lâcheront jamais", selon Peer de Jong

Dans les six prochains mois, "on pourrait arriver à discuter et à trouver une solution, comme revenir aux accords de Minsk et fossiliser la situation à partir de là", conclut-il. "Or Zelensky n'a pas intérêt aujourd'hui à annoncer à sa population qu'il est en négociation, sinon cela va accélérer les processus de destruction afin de prendre des parts de terrain avant les négociations", ajoute-t-il.

Une situation difficile à anticiper, d'autant que "Poutine est totalement indifférent à ce qui arrive aux Ukrainiens. Il peut les réduire en cendres, cela ne le dérangera pas. Il peut aller jusqu'au nucléaire, détruire des infrastructures énergétiques, de communication... Le côté humain a totalement disparu", analyse Peer De Jong.