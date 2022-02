Yannick Jadot réclame de la "transparence" sur les livraisons d'armes à l'Ukraine

Première fracture de l'unité nationale ou demande légitime ? Le Premier ministre Jean Castex reçoit lundi 28 février les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Parmi eux, l'écologiste Yannick Jadot qui compte demander au chef du gouvernement un "exercice normal de transparence" sur la livraison d'armes aux forces ukrainiennes.

Pour le candidat à l'élection présidentielle, l'objectif est de connaitre le type d'armes que "nous envoyons à l'Ukraine". "Je pense que les Français sont en droit de savoir", a-t-il déclaré chez nos confrères de France Info. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas détaillé la liste du matériel donné aux Ukrainiens. Dimanche, le président Volodymyr Zelensky se félicitait que Paris ait "répondu aux demandes de l'Ukraine en matière d'équipements militaires défensifs".

"Je soutiens et j’étais un des premiers à demander ce type d’envois, mais on voit tous les pays européens, et je pense que c’est un exercice normal de transparence, dire : 'Voilà, nous envoyons des fusils, des munitions, du carburant, des armes anti-chars'", a détaillé le candidat, chez nos confrères. Celui qui porte les couleurs de l'écologie dans la course à l'Élysée appelle, par ailleurs, Jean Castex à "porter l'unité nationale". Et d'ajouter, "vis-à-vis de Vladimir Poutine, nous devons être unis au niveau français et européen".