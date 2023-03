Guillaume Rozier, le créateur de CovidTracker, nommé conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée

"Une page se tourne pour moi" : Guillaume Rozier, l'ingénieur de 26 ans qui avait créé CovidTracker et ViteMaDose pendant la pandémie, est devenu conseiller d'Emmanuel Macron sur la stratégie numérique, nomination confirmée jeudi par l'Élysée. "Je deviens conseiller du Président de la République sur les sujets de la stratégie numérique et des données publiques. Parmi mes objectifs, l’un me tient particulièrement à cœur : continuer de faire émerger un service public de la donnée", a tweeté l'ingénieur en informatique.

Le nouveau conseiller souhaite en autres "aider à structurer le numérique au sein de l’État", "continuer d’ouvrir toutes les données de l’État qui peuvent l’être" et "offrir des outils intuitifs à destination des citoyens, élus, agents", a-t-il détaillé.