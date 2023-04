Handicap : Emmanuel Macron promet 1,5 milliard d'euros pour renforcer l'accessibilité des lieux publics

Le chef de l'État a aussi annoncé que cet engagement ferait l'objet d'un suivi régulier, avec un premier bilan dès 2024, et pourrait donner lieu alors à des "sanctions" pour les lieux publics améliorant trop lentement leur accès. "On fera un bilan en 2024 et il faudra à ce moment-là envisager un système de sanctions", a-t-il dit, expliquant n'avoir pas tout de suite retenu cette idée "parce qu’il faut déjà mettre des moyens, essayer d’accélérer".