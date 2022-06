Harcèlement moral et sexuel : Rachida Dati signale le député LaREM Gilles Le Gendre au procureur de Paris

Rachida Dati attaque le député de Paris Gilles Le Gendre (LaREM), dont la circonscription couvre une partie du 7e arrondissement dont elle est maire. Selon les informations du Parisien et du Canard enchaîné, confirmées par l'AFP ce mercredi, l'ex-ministre LR a adressé lundi un signalement au parquet de Paris mettant en cause l'ancien président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, candidat à sa réélection, dans des affaires de harcèlement moral et sexuel.