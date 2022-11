Hausse de la taxe foncière : Rachida Dati dénonce le "braquage" des Parisiens et quitte le Conseil de Paris

Dénonçant "l'irrespect de la parole publique" d'Anne Hidalgo, Rachida Dati a réclamé un "audit des dépenses courantes et des politiques publiques" de la mairie. Dans un entretien au Parisien parut quelques heures avant le début du Conseil de Paris, l'ex-ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy réclamait un audit sur les comptes de la capitale et "l’ensemble des politiques publiques menées", et réaffirmait sa proposition de la placer sous tutelle de l'État.