Hausse de salaires : ce qu'Emmanuel Macron a annoncé pour les enseignants

Emmanuel Macron a précisé la fourchette de ces augmentations. Selon les situations, elle sera "entre 100 et 230 euros par mois sans faire de tâches supplémentaires", a-t-il indiqué.

Par ailleurs, dans le cadre du "pacte" qu'il souhaite instaurer dans l'Éducation nationale, Emmanuel Macron propose de rémunérer, sur la base du volontariat, les enseignants qui accompliront des tâches supplémentaires. Le montant net pourrait atteindre "jusqu'à 500 euros par mois", assure le chef de l'État. "Tous ceux qui voudront entrer dans le pacte, des enseignants qui vont animer des projets, les 'devoirs faits'... Si le système ne rémunère pas ces heures supplémentaires, c'est du découragement", a-t-il expliqué.

Les chefs d'établissements ont également été évoqués par le président de la République. Il a ajouté que les remplacements d'enseignants, qu'il promet "systématiques", seront rémunérés "50% mieux que les heures supplémentaires".

Au-delà des salaires, Emmanuel Macron a confirmé la génération du dispositif "devoirs faits" dans les collèges et lycées, avec une extension à 80% des établissements à la rentrée prochaine, puis à 100% à la rentrée 2024. En outre, il a annoncé l'extension des évaluations - déjà organisées en CP, en CE1, en 6e et en seconde - aux classes de CM1 et de 4e.