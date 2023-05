VIDÉO - Hausse des prix alimentaires : Emmanuel Macron veut faire "revenir" les grands groupes "autour de la table"

"On veut qu'il n'y ait pas de marges exceptionnelles qui soient faites dans ces années difficiles pour nos compatriotes", a explicité Emmanuel Macron. "Vous gagnez un peu plus ? Aidez-nous à baisser les prix pour nos compatriotes."

Le président de la République fait un distinguo entre les PME de l'agro-alimentaire "qui ont du mal et ne font quasiment pas de marge" et "de grands groupes qui, sur certains produits, ont vite répercuté la hausse, et moins vite répercuté la baisse". "On va les faire revenir autour de la table", a-t-il conclu. "L'objectif, c'est qu'on absorbe cette inflation d'ici à l'automne pour, je l'espère, revenir dans des terres plus connues et plus normales."