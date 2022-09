Prix de l'énergie : la France est-elle le seul pays européen à ne pas taxer les superprofits ?

C'est aussi en mai que le gouvernement britannique a annoncé en faire de même. Une "taxe exceptionnelle" de 25% a ainsi été mise en place sur les bénéfices pétroliers et gaziers, ce qui devrait permettre, selon le gouvernement, de lever 5 milliards de livres (soit 5,80 milliards d'euros) en un an. Attention cependant, comme le soulignait Le Monde, ce dispositif mis en place au Royaume-Uni ne concerne que la production de pétrole et de gaz en mer du Nord. Une source de revenus à laquelle la France n'a pas accès.

L'Espagne a suivi le mouvement en juillet. Une taxe "sur les bénéfices extraordinaires" des grands groupes énergétiques et financiers entrera en vigueur dès janvier 2023, ce qui devrait permettre à l'État de percevoir quelque "2000 millions d'euros par an" en 2023 et 2024, d'après les précisions de Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol. Notre voisin est même allé plus loin, en instaurant un impôt temporaire "aux grandes entités financières, qui commencent déjà à bénéficier de la hausse des taux d'intérêt", pour une durée de deux ans.