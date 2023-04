Hausse des salaires : "Le patronat va devoir prendre sa part", estime Gérald Darmanin sur LCI

"Je crois que ce qui est inquiétant avec l'augmentation des prix, ce n'est pas tellement qu'ils augmentent [...], c'est que les salaires n'augmentent pas", a lancé le représentant du gouvernement. À ses yeux, "il est temps de dire aux forces du capital, aux patrons, qu'il y a à augmenter les salaires et à mieux rémunérer les travailleurs".

Le ministre considère que dans la période actuelle, il "faut augmenter vite la répartition entre le capital et le travail", et qu'il est indispensable que "les profits d'une entreprise puissent profiter à nos concitoyens". Certaines inégalités le poussent par ailleurs à s'interroger. Il dit faire partie "de ceux qui pensent que les rémunérations très importantes des dirigeants peuvent se comprendre", mais seulement dans une certaine mesure. "À un certain niveau de rémunération, le Français moyen ne comprend pas", estime-t-il, semblant ouvrir la porte à un plafonnement futur des montants touchés par les chefs d'entreprise les mieux payés.