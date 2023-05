Haute-Saône : une maire démissionne après des menaces de mort et des insultes homophobes

D'autres élus sont restés en place, mais font face à une montée de la violence, comme le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, qui a annoncé être victime d'"une campagne de dénigrement et de harcèlement personnel". Interpellée à l'Assemblée sur cette situation délétère, Elisabeth Borne a répété son soutien et sa volonté de protéger "tous les élus". "Les maires sont en première ligne sur le terrain. Ils sont les premiers témoins de la montée de défiance dans notre société", a ainsi déclaré la cheffe du gouvernement. Pour contrer ces comportements, les peines seront désormais renforcées en cas d'agression sur un élu local, elle passe de 3 à 7 ans d’emprisonnement et de 75.000 à 100.000 euros d’amende.