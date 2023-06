Hijab dans le sport : la droite veut une loi, Borne ne se prononce pas

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était dit "très opposé" à ce que la plus haute juridiction administrative française donne raison au collectif. Il a dénoncé "les associations communautaristes", qui veulent selon lui donner "un coup de boutoir contre la République". "On n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport", a-t-il insisté sur RTL.

En cas d'avis favorable du Conseil d'État à celui du rapporteur, le président des Républicains Éric Ciotti a annoncé le dépôt d'une proposition de loi.

La Fifa autorise depuis 2014 les joueuses à évoluer en compétition internationale avec leur voile.