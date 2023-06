Hijab lors des compétitions de football : Gérald Darmanin y est toujours "très opposé"

L'article 1 du règlement de la FFF interdit effectivement "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale", ce que le collectif des Hijabeuses a contesté ce lundi 26 juin devant la justice administrative.

Le ministre de l'Intérieur a dénoncé "les associations communautaristes", qui ne veulent "non pas défendre une cause très noble qui est la liberté de culte" mais donner "un coup de boutoir contre la République". Selon lui, "on n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport (...) Quand on joue au football, vous n'êtes pas obligé de savoir la religion de la personne en face de vous", a-t-il insisté.