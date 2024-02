Hommage aux victimes du Hamas : "Personne à LFI n'a soutenu le massacre ignoble du 7 octobre", défend Alexis Corbière

La France rendra hommage, mercredi 7 février, aux victimes françaises des attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier. Des élus LFI ont été invités et plusieurs ont annoncé leur présence aux Invalides, ce à quoi s'opposent des familles de victimes. "Quand on veut le recueillement et l'hommage national, on se recueille et on se regroupe avec des gens y compris qui ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions", a déclaré le député LFI Alexis Corbière ce lundi dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Les élus de La France insoumise ne sont pas les bienvenus à l'hommage national qui sera rendu mercredi 7 février aux victimes françaises de l'attaque du Hamas contre Israël. Plusieurs familles de victimes ont écrit au président de la République pour réclamer leur exclusion de la cérémonie, plusieurs élus comme la cheffe des députés LFI Mathilde Panot et le coordinateur national du mouvement Manuel Bompard ayant annoncé leur présence. Ce lundi sur TF1 dans "Bonjour ! La Matinale TF1", le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, sans confirmer ou infirmer sa participation, a estimé que "quand on veut le recueillement et l'hommage national, on se recueille et on se regroupe avec des gens y compris qui ne partagent pas nécessairement les mêmes opinions".

"Je respecte la volonté des familles, certaines familles ont dit des choses, je ne veux pas polémiquer avec elles. Je dis seulement, même dans la douleur qui est ressentie, personne à LFI n'a soutenu le massacre ignoble qui a eu lieu le 7 octobre", a ajouté le député. Les familles des victimes reprochent notamment aux Insoumis de ne pas avoir qualifié le Hamas de groupe "terroriste", préférant parler de "crimes de guerre". "Pour ma part, je l'ai fait", a précisé Alexis Corbière. Le collectif de familles accuse aussi le mouvement de "porter une très lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie" dans le pays.

Alexis Corbière a rappelé que les Insoumis avaient été invités par "le président de la République" et "madame Lebec, ministre des relations avec le Parlement". "Je réclame la dignité, le recueillement, et il va de soi que la pensée insoumise, les Insoumis sont aux côtés des familles qui souffrent", a-t-il conclu sur le sujet.

Selon les autorités françaises, 42 citoyens français ou franco-israéliens ont été tués dans l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre.