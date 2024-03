Homophobie : le gouvernement saisit la justice après les propos d'un abbé très suivi sur les réseaux sociaux

La ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a indiqué ce mercredi saisir la justice après la diffusion sur les réseaux sociaux de propos homophobes par un abbé. Dans une vidéo publiée il y a cinq jours, l'abbé Matthieu Raffray compare l'homosexualité à un "péché" et fait la promotion des thérapies de conversation, interdites en France depuis 2022.

"Nous avons tous des faiblesses. Celui qui est gourmand, celui qui est colérique, celui qui est homosexuel." Dans une vidéo publiée il y a cinq jours sur son compte Instagram - suivi par près de 60.000 personnes - l'abbé Matthieu Raffray compare l'homosexualité à une "faiblesse" et à certains des sept péchés capitaux. Surtout, il poursuit en estimant qu'il est possible de "lutter" contre ces péchés en repoussant son "démon" intérieur. Une promotion indirecte des thérapies de conversion. Des "propos insupportables" et inqualifiables pour la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé.

Dans un message posté sur X ce mercredi, elle indique avoir "demandé à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) de procéder à un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40" du code de procédure pénale. Ce dernier oblige "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit" "d'en donner avis sans délai au procureur de la République".

Des propos "honteux"

La DILCRAH a rapidement pris acte du message de la ministre, puisque quelques minutes après, elle a confirmé avoir "signalé au Procureur de la République les propos homophobes tenus par M. Raffray sur ses réseaux sociaux". Dans son message, elle prend soin de rappeler que "les prétendues 'thérapies de conversion' sont illégales depuis 2022. Parler d’homosexualité comme d’une faiblesse est honteux".