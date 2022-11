Crise de la pédiatrie : François Braun annonce près de 400 millions d'euros de nouvelles mesures

François Braun a également annoncé que la "prime de soins critiques", mise en place durant le Covid et initialement destinée aux infirmiers et cadres de santé, allait être élargie à l'ensemble des soignants travaillant dans les services de soins critiques, chez les adultes comme chez les enfants, et notamment aux puéricultrices des services pédiatriques hospitaliers. Cette aide mensuelle s'élève à 118 euros brut et représentait l'une des revendications portées par les responsables des services de réanimation pédiatriques.

Le ministre a par ailleurs acté la prolongation des aides à la médecine de ville et la régulation médicale. Ces "mesures immédiates et fortes" représentent un montant "de l'ordre de 400 millions d'euros". Son cabinet a précisé par la suite que ce montant engloberait l'enveloppe de 150 millions d'euros promise en octobre par le gouvernement pour soutenir "les services en tension" de l'hôpital. Les fonds d'intervention régionaux des Agences régionales de santé (ARS) seront aussi mobilisés pour cibler les besoins spécifiques dans certains territoires.