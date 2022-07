Edouard Philippe lance une campagne d'adhésion à Horizons, avec 2027 en ligne de mire ?

"Pourquoi diable créer un parti politique", sachant qu’en la matière, il n’y a pas de "pénurie" et que lesdits partis suscitent peu d’"enthousiasme". Voilà à quoi essaye de répondre l'ex-Premier ministre Edouard Philippe dans une vidéo lançant une campagne d'adhésion pour son parti Horizons, publiée ce vendredi. "Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ce parti et ce que ça à voir avec vous", "je vais essayer de vous expliquer ce qu’on veut faire, pourquoi on veut le faire, et comment on veut le faire. Et à la fin, si vous adhérez, on sera heureux", poursuit le maire du Havre.