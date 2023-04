Démis de ses fonctions par arrêté préfectoral, Hubert Falco n'est officiellement plus maire de Toulon

Pour rappel, l'élu de 75 ans, ex-membre du parti Les Républicains et rallié à Emmanuel Macron, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Marseille à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de 55.000 euros qui avaient été saisis sur son compte. Ces peines s'accompagnent d'une période d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire, c'est-à-dire applicable immédiatement malgré l'appel interjeté par l'intéressé.

Le septuagénaire est accusé d'avoir continué à déjeuner gratuitement durant des années à la cafétéria du Conseil départemental, alors qu'il n'en était plus président depuis plus de dix ans, et d'avoir profité de repas à domicile et de frais de pressing, réglés, eux aussi, sur des fonds publics de cette collectivité. "L'histoire judiciaire n’est pas terminée", a-t-il martelé. "Je n'aurai de cesse de restaurer mon honneur."