"Humiliée", Raquel Garrido estime que "La France insoumise peut se passer de Mélenchon"

Si officiellement, il lui est reproché d'avoir nui "au bon fonctionnement collectif du groupe parlementaire" par "la diffusion de fausses informations dans la presse" ou "la mise en cause et le dénigrement ad hominem de plusieurs membres du groupe", notamment Danièle Obono et ses propos sur le Hamas, Raquel Garrido assure être sanctionnée pour "lèse-majesté envers Jean-Luc Mélenchon". "Or, la France Insoumise c’est un programme, pas un homme. On ne pourrait donc être Insoumis que si l’on est d’accord avec Jean-Luc Mélenchon ? Non. Il faut revoir notre stratégie", ajoute-t-elle.