IA et voitures électriques au menu d'un échange entre Emmanuel Macron et Elon Musk

Selon l'Élysée, le président de la République et Elon Musk "ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la réponse européenne et française à l'intelligence artificielle", alors que l'homme d'affaires a récemment plaidé pour un moratoire sur les recherches mondiales qui lui sont consacrées. Les deux hommes ont également abordé "les avancées significatives de la France en termes d'attractivité ces dernières années et les perspectives d'évolution dans le secteur des véhicules électriques et de l'énergie", a précisé l'Élysée.

Lors du sommet Choose France, Emmanuel Macron et Elon Musk doivent notamment se retrouver pour une table ronde consacrée à "l'industrialisation verte", dont le chef de l'État a esquissé le projet français la semaine dernière.

Emmanuel Macron et Elon Musk s'étaient déjà rencontrés en décembre à La Nouvelle-Orléans lors de la visite aux États-Unis du président français. Ils avaient eu, selon ce dernier, "une discussion claire et sincère" et échangé sur de "futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries".