"Il faut plutôt aider Emmanuel Macron que l’empêcher", estime Jean-Pierre Raffarin

Quant au président LR du Sénat Gérard Larcher, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prendrait pas part aux discussions, "on ne refuse pas une consultation proposée par le président", a affirmé l'ancien Premier ministre. "Il a ses raisons, je respecte complètement la force du Sénat dans la République, mais je pense que quand le président propose une initiative, il faut mettre tout le monde autour de la table", a-t-il insisté. Tout en concédant que l'échec de la concertation n'incombe pas uniquement aux oppositions. "Peut-être que l'ambition du CNR n’a pas été placée assez haut, le gouvernement devrait montrer qu’il s’agit là d’une idée structurante pour notre République", a préconisé Jean-Pierre Raffarin.

Un sursaut démocratique incontournable, selon lui, face au risque de voir le RN l'emporter à la présidentielle en 2027, après avoir enregistré un score historique au second tour de la présidentielle et aux législatives. "La continuité conduirait à l’échec : on va vers le populisme et l'élection de Marine Le Pen, il faut donc stopper cette dérive, cette spirale, en refondant notre Ve République", a-t-il appuyé. Et d'adresser un message en particulier à sa famille politique : "Les Républicains, et tous ceux qui sont attachés à la République, doivent se dire que cette idée de changement de notre organisation politique peut nous apaiser et nous éviter cette catastrophe vers laquelle nous allons régulièrement et progressivement".