Il rencontre ce jeudi le président colombien : que fait Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud ?

"Après cette longue séquence électorale en France de vingt mois, je vais me réhydrater politiquement, me re-imprégner, labourer mon imagination politique. Apprendre", écrit-il sur son blog. Jean-Luc Mélenchon veut rencontrer des gouvernements issus de "révolutions citoyennes", car "après une phase de ressac, les peuples latino-américains sont en train d’orchestrer de nouveaux épisodes de la révolution citoyenne. Ils choisissent, les uns après les autres, des gouvernements d’une gauche en recherche de rupture", constate-t-il.

L'Insoumis dit vouloir "apprendre de chaque cas pour notre propre combat", persuadé que "les sociétés latinos préfigurent les nôtres", de plus en plus divisées entre très riches et très pauvres, gangrénées par des économies informelle et criminelle. "L’impasse des solutions des droites extrêmes, qui ne règlent rien mais aggravent tout par leurs politiques, accélère le recours à la gauche", assure-t-il, visiblement confiant en l'avenir de son camp politique.