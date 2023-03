Il rend sa décision le 14 avril sur la réforme des retraites : qui sont les membres du Conseil constitutionnel ?

Parmi les autres membres politiques, on retrouve deux anciens ministres d'Emmanuel Macron : Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, tous les deux nommés en 2019 et 2022 par le président. Le premier est un ancien sénateur du Cantal, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et ministre de la Cohésion des territoires, plutôt classé à gauche puisqu'il est un ex-membre du Parti radical de gauche et du Mouvement radical. La seconde a été ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et ministre auprès de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Sénatrice du Loir-et-Cher de 2001 à 2017, vice-présidente du Sénat, elle est membre du MoDem, dont elle a été vice-présidente. Sa nomination avait fait polémique en raison de son absence de formation en droit.