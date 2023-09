"Il s’envole dans l’opinion" : la cote de popularité de Gabriel Attal en forte hausse, selon un sondage

"En rupture avec son prédécesseur, il s’envole dans l’opinion, gagnant 11 points de cote d’adhésion" par rapport au précédent sondage, note dans sa synthèse Gaël Sliman, président d'Odoxa. Seuls Édouard Philippe (1ᵉʳ du classement avec 40% de personnes déclarant le "soutenir" ou "avoir de la sympathie" pour lui) et Marine Le Pen (2ᵉ, 36%) devancent donc Gabriel Attal parmi les personnalités politiques préférées des Français. Derrière lui, on retrouve le président du Rassemblement national Jordan Bardella (4ᵉ, 29%) et le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire (5ᵉ, 26%).