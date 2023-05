"Il y a une part de folie dans ce discours" : invitée de LCI, Clémentine Autain réagit aux annonces de Macron

"Aujourd’hui, le problème, c'est qu'il y a quatre tranches d’impôt. C’est pourquoi nous proposons de créer 14 tranches, ce qui permettrait à tous ceux qui gagnent moins de 4000 euros de voir baisser leurs impôts et tous les autres, ceux qui gagnent au-dessus de 4000 euros par mois, de voir leurs impôts s’alourdir. C’est-à-dire de faire en sorte que les plus riches contribuent davantage à l’effort national", soutient Clémentine Autain. "Dans une période de crises, c’est important de bien réfléchir à l’idée que partager les richesses est la première des solutions (...) Or, on continue de faire des cadeaux aux grandes entreprises sans aucune contrepartie, déplore-t-elle. Si on veut s’intéresser aux classes moyennes, il faut parler salaire."