Le Smic régional voulu par Valérie Pécresse... a déjà existé

Un Smic au montant différent selon les régions, cela a déjà existé. En 1950, à la création du salaire minimum national interprofessionnel garanti (SMIG), ce dernier était plus élevé en Ile-de-France qu'ailleurs (78 francs de l'heure à Paris contre 64 francs ailleurs). "Son niveau est modulé selon les zones géographiques avec un écart d’un peu plus de 20% entre la région parisienne et la zone la plus basse", lit-on dans un document de l’institut de recherches économiques et sociales (IRES) retraçant son histoire. Ces différences avaient disparu en 1968, deux ans avant l'instauration du Salaire minimum de croissance (Smic).