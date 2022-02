"40 millions de migrants" chaque année en Europe ? La grosse erreur de Valérie Pécresse

Les données à ce sujet sont enregistrées et consolidées par Eurostat, l'organe de la Commission européenne chargé de la statistique. Or, les derniers chiffres annuels – qui remontent à 2019 – font état de ... 2,7 millions de migrants entrés dans l'Union européenne ! On est très loin du chiffre avancé par la candidate de la droite.

Dans son rapport sur le sujet, Eurostat précise en plus que ces chiffres sont légèrement surestimés "puisqu'ils incluent également les mouvements entre les différents États membres de l'Union". C'est-à-dire qu'une personne issue d'un pays extra-européen qui entre en Europe par la France, avant d'aller en Allemagne et s'installer au Royaume-Uni, comptera pour trois entrées aux yeux d'Eurostat. Par ailleurs, il est important de noter que 1,2 million de personnes ont émigré du continent vers un pays hors de l'Union européenne.