Darmanin veut l'expulsion de "tout étranger" ayant "commis des actes graves"

Une nouvelle disposition qui supprimerait notamment la condition de l'âge d'arrivée en France. Car, comme l'a rappelé le locataire de la place Beauvau, aujourd'hui, "un étranger qui a commis des actes graves n'est pas expulsable dès lors qu'il remplit certaines conditions, comme une arrivée sur le territoire national avant l'âge de 13 ans".

Selon l'annonce du ministre de l'Intérieur, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), "présentée à la rentrée". Si cette mesure "correspond au programme régalien que le président a présenté aux Français", c'est aussi une façon pour Gérald Darmanin de faire un geste vers ses anciens partenaires des Républicains. Au cours de l'entretien, le locataire de Beauvau s'est dit prêt à reprendre "un certain nombre de propositions", citant "la loi anticasseurs de Bruno Retailleau" et les "conclusions de l’excellent rapport Buffet, voté à l'unanimité au Sénat". Deux textes portés par des élus Républicains.