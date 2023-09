"Il ne connaît pas Marseille" : Jordan Bardella critique le pape François et ses propos sur l'immigration

Dans son homélie samedi au stade Vélodrome, François a dénoncé le "tragique rejet de la vie humaine, qui est aujourd'hui refusée à nombre de personnes qui émigrent". Il a martelé une dernière fois ce message d'accueil des migrants qui a scandé son séjour de moins de 48 heures dans la cité phocéenne. "Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent hospitalité", avait-il lancé quelques heures plus tôt, estimant que ce processus doit être géré "avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives".

Selon Jordan Bardella, le pape "a fait le choix d'avoir un discours politique mais mon rôle c'est de lui rappeler que lorsqu'on appelle à l'immigration massive, qu'on appelle à l'ouverture inconditionnée et illimitée de l'ensemble de nos frontières, alors on porte une responsabilité sur la croyance et l'eldorado que se font ces gens du continent".