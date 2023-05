Immigration : le gouvernement voudrait finalement un projet de loi en juillet

Lors d'une réunion à Matignon, ce mardi 9 mai au soir, "la Première ministre a demandé à Gérald Darmanin, en lien constant avec Olivier Dussopt et Franck Riester", les ministres du Travail et des Relations avec le Parlement, "de conduire dans les prochaines semaines des concertations pour proposer une stratégie permettant de faire adopter des mesures efficaces et pouvant rassembler la majorité présidentielle", a expliqué l'entourage d'Elisabeth Borne à l'AFP, confirmant une information du Figaro. Une information que TF1-LCI s'est également fait confirmer. Objectif : présenter "en juillet" un projet de loi sur l'immigration en Conseil des ministres, en vue d'un examen parlementaire à l'automne.

"Ces consultations dureront un mois. L'objectif est de présenter un projet de loi en juillet pour que des mesures soient examinées au Parlement à l'automne", a-t-on ajouté