Immigration, pouvoir d'achat, santé : à quoi ressemblera la feuille de route du gouvernement jusqu'à l'été ?

Pour améliorer le pouvoir d'achat, la Première ministre a annoncé le maintien des "boucliers sur les prix de l'énergie" et "un point mi-juin sur l'efficacité du trimestre anti-inflation". Pour une distribution "plus juste" des richesses, le Parlement débattra dans les trois prochains mois d'un projet transposant l’accord, déjà acquis, entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. Pour la revalorisation des salaires souhaitée par l'exécutif, la cheffe du gouvernement a appelé à "agir collectivement" et a demandé aux entreprises une "revalorisation des grilles salariales".

Comme indiqué par le chef de l'État, en faveur de la vie au travail, un nouveau pacte doit être conclu, prenant en compte notamment les perspectives de carrière, la reconversion ou encore l'emploi des seniors. Pour "rendre le service public de l'emploi plus efficace", via le lancement de France Travail, un projet de loi sera présenté début juin. Il conditionnera, entre autres, le versement du RSA à la réalisation d'heures d'activité hebdomadaires pour aider à l'insertion des bénéficiaires.

"Pour préparer les emplois de demain", le gouvernement veut passer par la "réindustrialisation décarbonée du pays". Un projet de loi "industrie verte" sera présenté pour cela en Conseil des ministres à la mi-mai et débattu au Parlement cet été.