Immigration : que prévoit l'accord de 1968 liant la France et l'Algérie, qu'Edouard Philippe remet en cause ?

"Il est temps de remettre en cause l’accord de 1968 avec l’Algérie." Dans une longue interview sur le thème de l'immigration donnée à L'Express, et publiée ce mardi 6 juin, Edouard Philippe estime que la France devrait renégocier voire se désengager d'un accord conclu avec l'Algérie il y a 55 ans. "Les raisons qui ont conduit à la négociation et à l’adoption de cet accord et la situation actuelle me laissent à penser qu’il est temps de revenir en arrière", estime-t-il.

"Le maintien aujourd’hui d’un tel dispositif avec un pays avec lequel nous entretenons des relations compliquées ne me paraît plus justifié", ajoute le maire du Havre, bien conscient des "difficultés que cela engendrerait", "en termes juridiques, plus encore en termes diplomatiques". Que prévoit cet accord, et pourquoi est-il décrié par l'ancien Premier ministre ?