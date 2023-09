Immigration, référendum... Dans une lettre, Emmanuel Macron donne rendez-vous à l'opposition "à l'automne"

Sur l'international, la tenue d'un débat parlementaire sur la question de la diplomatie avec l'Afrique, et "en particulier au Sahel" aura également lieu à l'automne, est-il précisé dans ce même texte. Conflit entre Arménie et Azerbaïdjan, Maghreb, Proche-Orient... Les problématiques touchant de nombreux pays ont été débattues lors de ce rendez-vous. "Le principe d'assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée a été décidée, afin d'en améliorer la coordination avec l'action diplomatique de la France", assure Emmanuel Macron.