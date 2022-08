Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer les expulsions d'étrangers délinquants

Afin que cette ligne soit appliquée, le responsable de la place Beauvau donne plusieurs instructions. Alors que les centres de rétention sont saturés, le ministre recommande de libérer des places en assignant à résidence les étrangers délinquants "sans antécédents judiciaires non éloignables". Le ministre souhaite en plus que les préfets augmentent le nombre d'assignations à résidence prévues par l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jugeant que ce "premier niveau d'exécution" était "trop peu exploité aujourd'hui".

Mettant la pression sur les "préfets de zone", Gérald Darmanin leur demande dans sa note d'organiser des réunions "chargées de préparer pour les arbitrages à réaliser entre les profils" des délinquants étrangers. Les capacités en locaux de rétention administrative doivent également être développées d'au moins un tiers par rapport à celles existantes d'ici la fin de l'année. Selon le ministre, ces places ne sont pas assez réparties sur le territoire. Le locataire de la place Beauvau demande que cela soit rectifié avec une remise de propositions prévue pour fin août.