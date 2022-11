Titres de séjour pour métiers en tension : droite et extrême droite y voient une "régularisation massive"

A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a réfuté ces allégations. Il a défendu une "idée pragmatique" de mise en "corrélation des gens qui recherchent un emploi et qui ont des compétences avec les emplois disponibles et à pourvoir". "Ce n'est pas un plan de régularisation de certains clandestins, c'est considérer les conditions d'accueil de travailleurs étrangers qui travaillent déjà en France et remplissent des missions dont on a besoin qu'ils les remplissent", a ajouté Olivier Véran.

"Vous avez des choses parfois aberrantes où on confie à certains employeurs le soin de décider si oui ou non le travailleur dans son entreprise, parfois en situation irrégulière, peut bénéficier d'un visa de travail en bonne et due forme ou non. Donc l'idée est de renverser un peu la charge de la preuve par rapport à la circulaire Valls", a-t-il expliqué.