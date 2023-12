Immigration : qu'est-ce qu'une commission mixte paritaire, bientôt convoquée pour trouver un accord ?

À la demande du gouvernement, une commission mixte paritaire (CMP) sera convoquée "au plus vite" pour permettre aux députés et sénateurs de trouver un compromis sur le projet de loi immigration. En quoi consiste cette procédure, et à quels scénarios peut-elle aboutir ?

Au lendemain du coup de tonnerre, provoqué par le rejet du projet de loi, l'exécutif ne renonce pas. "Le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite, toujours dans une démarche pour débattre et chercher un compromis entre la majorité et les oppositions", a confirmé son porte-parole Olivier Véran ce mardi à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement avait le choix entre remettre le texte en discussion au Sénat d'après la version adoptée par ce dernier ; ou le soumettre à une commission mixte paritaire (CMP) composée de sept députés et sept sénateurs chargés de s'accorder sur une version commune. Il a donc choisi cette dernière solution, pour laquelle poussaient les parlementaires de la majorité.

Qu'est-ce qu'une commission mixte paritaire ?

Une CMP est normalement convoquée lorsqu'à l'issue de leurs lectures - double ou simple en cas de procédure accélérée - les deux chambres du Parlement n'ont pas voté dans les mêmes termes les projets ou propositions de loi qui leur ont été soumis. Elle est composée de sept sénateurs et sept députés, auxquels s'ajoutent autant de membres suppléants, et reflète l'équilibre politique des deux assemblées du Parlement.

Comment sera-t-elle composée ?

Aussi, la future commission mixte paritaire qui se réunira sur le projet de loi immigration devrait compter, pour l'Assemblée nationale : quatre députés de la majorité (3 Renaissance, 1 MoDem), un député Rassemblement national, un député Les Républicains et un député Insoumis. Côté Sénat, devraient être présents : trois sénateurs républicains, deux socialistes, et deux membres de la majorité présidentielle (1 Renaissance et 1 UDI). La composition précise sera connue plus tard, mais son président est "traditionnellement" celui "de la commission saisie au fond de l’assemblée où se tient la commission mixte", soit Sacha Houlié (Renaissance) et le vice-président "le président de la commission saisie au fond de l’autre assemblée", à savoir François-Noël Buffet (LR). Les rapporteurs du texte Florent Boudié (Renaissance), Muriel Jourda (LR) et Philippe Bonnecarrère (LR) devraient aussi en être.

Comment se déroulent les travaux ?

Au cours de leur réunion, les membres de la CMP "cherchent à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment adoptée par l’une ou l’autre assemblée ou bien d’élaborer, pour certains articles, une rédaction nouvelle", lit-on sur le site de l'Assemblée nationale.

Quelle base de travail utiliseront-ils ?

"Le texte à partir duquel la commission mixte paritaire travaillera c'est le texte adopté par les sénateurs", a indiqué Olivier Véran ce mardi. "Mais chacun a connaissance du projet de loi initial du gouvernement", a-t-il ajouté, toujours dans l'espoir d'arriver à un "compromis". "Le texte du Sénat sera notre ligne. Les lignes rouges n'ont pas changé : ce seront les mêmes en commission mixte paritaire que sur la discussion du texte", a indiqué à l'AFP le président des sénateurs LR Bruno Retailleau. De son côté, le président des LR, Eric Ciotti a promis que ses parlementaires "défendront tout le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat". Le camp présidentiel devra par exemple se résoudre à faire des concessions sur la régularisation facilitée des travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension, qui cristallise LR et le Rassemblement national.

Quels scénarios sont possibles à l'issue des travaux de la CMP ?

A l'issue de leurs travaux, les parlementaires peuvent parvenir à un accord ou non. En cas de commission conclusive, "le gouvernement peut soumettre ce texte à l’approbation de l’une puis de l’autre assemblée. Il peut également, notamment si le texte de compromis ne lui convient pas, renoncer à faire statuer les assemblées sur ce texte. Dans ce cas, la navette reprend au stade où elle avait été interrompue et doit se poursuivre jusqu’à l’adoption du texte en termes identiques par les deux assemblées".

Si les parlementaires n'ont pas réussi à trouver un accord et que la CMP est non-conclusive, le gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale. Mais dans ce cas précis, il s'agirait pour lui de revenir à la case départ, avec peu d'espoir de voir son projet de loi adopté. Une CMP non-conclusive signerait donc certainement la mort du texte. Aussi "les forces politiques devront prendre leurs responsabilités sur un texte utile et dont une large majorité de Français considère qu’il va dans le bon sens", a prévenu le président de la République en Conseil des ministres ce mardi.