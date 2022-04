Immobilier : les dépenses liées au logement ont-elles triplé en trente ans ?

Anne Hidalgo a donc amplifié quelque peu le phénomène. Ceci dit, et comme elle l'a souligné, c'est bien chez les plus mal lotis que ce coût est particulièrement élevé. Les 25% des ménages les plus modestes (majoritairement locataires) consacrent ainsi 32% de leurs revenus dans leur loyer. Se loger représente dès lors le premier poste de dépenses pour ces Français. Chez les plus aisés, il n'arrive qu'en quatrième position, derrière les transports, les biens et services divers et l'alimentation.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.