Immobilier : le prêt à taux zéro augmenté et étendu en 2024, annonce Bruno Le Maire

Le montant maximum du PTZ "passera de 80.000 à 100.000 euros", la part qu'il pourra représenter par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque passera "de 40% à 50% pour les ménages modestes", "les classes moyennes y seront éligibles", a détaillé le patron de Bercy.

"On a augmenté les barèmes des 3 premières tranches, les plus aidées, et on en a ajouté une 4e", a-t-il indiqué, chiffrant à 29 millions le nombre de Français éligibles à ce dispositif du PTZ, contre 23 millions actuellement. "Cela fait six millions de personnes éligibles en plus."