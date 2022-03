Importe-t-on en France 60% du poulet et 50% des fruits consommés ?

Alors que les regards se tournent vers l'Ukraine, la campagne présidentielle se poursuit en France avec un rendez-vous important pour tous les candidats : le salon de l'Agriculture. Une occasion rêvée pour les producteurs et éleveurs de mettre sur la table les questions relatives à la production agricole, et pour les prétendant(e)s à l'Élysée de préciser leur vision et leurs propositions sur ces sujets.