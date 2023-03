+52% de taxe foncière à Paris : Anne Hidalgo se justifie

Une explication qui n'a pas convaincu les propriétaires parisiens, exaspérés de devoir mettre la main à la poche, alors qu'ils observent un fort délitement des services publics. Quatre mois plus tard, une question les taraude : Anne Hidalgo aurait-elle pu se passer de cette hausse spectaculaire ? "Oui, mais cela aurait été au détriment des engagements que j'ai pris en 2020 sur le climat, les services publics et la solidarité", s'est-elle justifiée, lundi 13 mars, auprès des Échos, à l'occasion de la présentation des grandes lignes de son plan d'investissement de mi-mandature. "J'ai décidé de ne pas m'asseoir sur mes engagements à un moment où la crise climatique est de plus en plus forte et où les services publics se dégradent dans notre pays."

"À partir du moment où l'État ne nous soutient pas, nous avons dû actionner le levier fiscal", a-t-elle insisté. "Il faut noter que le taux de la taxe foncière passe de 13,5% à 20,5% dans une ville où il n'avait pas augmenté depuis 2011. Il est deux fois plus faible que la moyenne des grandes villes", a argué l'édile, se vantant d'avoir "bouclé le budget le plus ambitieux depuis 20 ans avec une épargne brute de 876 millions d'euros et un autofinancement important de nos investissements."