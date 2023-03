Impôts sur le revenu : pour ne plus pénaliser les femmes, une députée veut revoir le mode de calcul

Aujourd'hui, lorsqu'un couple marié remplit sa déclaration, l'impôt est calculé à partir de l'addition de leurs deux revenus. L'un est plus élevé que l'autre, et il s'agit très majoritairement de celui de l'homme. Cette mise en commun a pour conséquence de faire baisser le taux d’imposition de celui qui gagne le plus et de l’augmenter pour celui qui gagne le moins. Les femmes sont donc les grandes perdantes de ce mécanisme, comme le soulève et l'explique très bien un rapport de l'Observatoire de l’émancipation économique des femmes.