Feux de forêts : des moyens de lutte aériens et terrestres renforcés avant l'été 2023

Par ailleurs, le gouvernement a signé une convention permettant le "déclenchement effectif" d'un plan massif de reboisement, qu'Emmanuel Macron appelait de ses vœux. Il vise à planter un milliard d'arbres d'ici à dix ans, avec le concours de l'ADEME et de l'ONF. "Ce n'est ni un slogan, ni un effet d'annonce, c'est un impératif écologique pour consolider nos forêts publiques et privées" face au réchauffement climatique et ses conséquences, martèle Christophe Béchu.