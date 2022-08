Incendies : le gouvernement promet des aides fiscales pour les sinistrés

Gabriel Attal a ainsi évoqué "trois mesures" à destination des particuliers qui ont vu leurs maisons et tous leurs biens touchés par les incendies. Ils pourraient ainsi bénéficier d'un délai exceptionnel de prélèvement de l'impôt sur le revenu, d'une suspension des impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation) pour les logements sinistrés et d'une potentielle révision à la baisse des valeurs locatives, "en fonction de la dépréciation des biens".

Côté entreprises, le ministre a promis "des reports de paiement des échéances fiscales" et un remboursement accéléré des crédits de TVA ou de CICE, "pour donner un coup de pouce à leur trésorerie". "On aura à tirer des leçons de ce qui s'est passé et nous ferons évoluer nos moyens d'action et d'anticipation", a ajouté lundi Gabriel Attal, promettant "de nouvelles mesures dès l'été prochain".